Leandro fez parte do elenco da tríplice coroa do Cruzeiro em 2003, quando atuou ao lado do ex-lateral direito Maurinho. Léo Lima, ex-meia, atuou com o ex-lateral esquerdo no Porto. O ex-volante Josué marcou época em São Paulo e Atlético-MG. O ex-atacante Alex Dias brilhou com as camisas de Goiás e Fluminense.