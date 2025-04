María Jesús Montero, vice-presidente primeira da Espanha, pediu desculpas por comentários anteriores sobre a presunção de inocência após a absolvição de Dani Alves. Em um evento realizado pelo Conselho Provincial de Sevilha, Montero esclareceu suas declarações que haviam provocado reações adversas de associações de juízes, fiscais e do Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ).

- Se o sentido literal da expressão que utilizei leva à conclusão de que coloquei em questão nada menos que a presunção de inocência, que é um pilar do nosso Estado de Direito, então, obviamente, retiro-a e peço desculpas por essa expressão - declarou María Montero.

A vice-presidente havia criticado a sentença que absolveu Dani Alves, ressaltando a dificuldade de questionar o testemunho de vítimas jovens e corajosas. Montero argumentou que a presunção de inocência e a credibilidade das vítimas não devem ser vistas como incompatíveis. Expressou preocupação com o que considera um retrocesso nos direitos das mulheres, provocado pela sentença do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

- Eu disse, e sempre dissemos, que as sentenças são cumpridas, que são respeitadas, mas isso não significa que não se tenha uma avaliação própria sobre seu conteúdo. E em relação à sentença que soubemos sobre o Sr. Alves, devo primeiro dizer que este caso foi julgado em um tribunal que considerou essa pessoa culpada. Em outras palavras, não estamos falando no vácuo; estamos falando de uma questão específica. E do meu ponto de vista, a presunção de inocência não pode ser incompatível com a credibilidade e confiabilidade do depoimento das vítimas - acrescentou.

A vice-presidente, por fim, reforçou que as suas palavras não foram as corretas, mas reiterou seu compromisso em encorajar mulheres a denunciar abusos e confiar nas instituições. Destacou a importância de um apoio social amplo às vítimas para que avanços significativos na proteção dos direitos das mulheres não sejam perdidos.

