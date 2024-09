Ex-jornalista da Globo assume cargo de superintendente em gigante da Série A

Tiago Maranhão é o novo superintendente do Corinthians (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 18:16 • São Paulo (SP)

Ex-apresentador esportivo da Globo, Tiago Maranhão é o novo superintendente de comunicação do Corinthians. O jornalista, que também somou passagem por Band e ESPN, chega para assumir o cargo de Josiane Ribeiro, demitida na última terça-feira (4).

➡️ Com ajuda da CBF, Globo muda horário de jogo da Seleção por final de novela

Nas redes sociais, Tiago Maranhão confirmou o acerto com o clube paulista e escreveu: "Honrado demais". Na Globo, o jornalista ficou conhecido pelo trabalho no comando do "Troca de Passes", do "sportv". Na ESPN, o profissional trabalhou como editor e repórter.

A chefia do departamento de comunicação do Corinthians já sofre a terceira mudança desde o início do comando do presidente Augusto Melo. Após a saída de Flávio Ortega, remanescente da gestão Duílio Monteiro Alves, chegou Wagner Vilaron, que em abril saiu para a chegada de Josiane Ribeiro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após a saída da Globo, em 2019, Tiago Maranhão trabalhou como Head de Conteúdo na Amazon e, na sequência, como diretor de conteúdo da plataforma "Stages". Antes da Globo, o experiente jornalista também atuou na Band, Exame, IG, ESPN e editora Abril.