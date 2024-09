Com ajuda da CBF, Globo muda horário de jogo da Seleção por final de novela

Globo mudou horário de jogo do Brasil por transmissão de novela (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 05:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Globo mudou o horário de Brasil x Equador, nesta sexta-feira (6). Segundo o portal "F5", a atitude da emissora se dá pela exibição do último capítulo da novela "Renascer".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A partida estava prevista para às 21h45, mas agora terá início às 22h (horário de Brasília). A Globo teve ajuda da CBF, que solicitou a mudança do horário junto à Fifa. Com isso, o capítulo final de "Renascer" terá uma hora de duração e terminará no dia previsto pela emissora.

O jogo entre Brasil e Equador acontece no Couto Pereira, em Curitiba, e é válido pela 7ª rodada das Eliminatórias. A Seleção precisa da vitória para se recuperar das últimas três derrotas seguidas. Na próxima terça-feira (10), a equipe de Dorival Jr viaja para pegar o Paraguai.

➡️ CBF divulga numeração completa da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias

A Globo exibe Brasil x Equador com comando de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos. A Argentina lidera as Eliminatórias da Copa do Mundo, com 15 pontos, seguida de Uruguai (13) e Colômbia (12). Venezuela (9) e Equador (8) também estão acima da Seleção.