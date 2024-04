Relembre o dia que Felipão colocou um gesso no Arce para fingir lesão

Situação aconteceu quando Arce defendia a camisa do Grêmio (Foto: Reprodução/Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

No aniversário de Arce, uma história envolvendo Felipão chama atenção até hoje. O ocorrido foi em 1996, quando antes da final do Brasileirão contra a Portuguesa, Luiz Felipe Scolari - na época treinador do Grêmio -, projetou para que Arce aparecesse diante a alguns jornalistas com gesso na perna.

Isso logo virou notícia, como era esperado. Entretanto, o jogador estava bem e sem nenhuma lesão. Isso foi uma estratégia de Felipão para 'bagunçar' a Portuguesa.

Na época, era vista como uma das grandes favoritas. Para atrapalhar o rival, forjou a história para que todos acreditassem que Arce estaria lesionado para a partida.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No dia do confronto em si, o Grêmio não só contou com a presença surpresa de Arce, como a equipe também foi campeã do Campeonato Brasileiro daquele ano.