Adriane Galisteu revela conversa com Senna sobre fim de namoro com Xuxa

Adriane Galisteu lançou o documentário "Meu Ayrton" na HBO Max nesta quinta-feira (6), no Rio de Janeiro, onde compartilha sua versão dos últimos meses de relacionamento com o piloto histórico Ayrton Senna.

Na produção, a apresentadora de 52 anos revela que, durante seu primeiro encontro com o piloto, ele confidenciou que seu relacionamento anterior com Xuxa terminou porque a apresentadora "não quis mais" por questões profissionais.

O projeto surge após Galisteu sentir que sua presença tem sido minimizada em outras narrativas sobre a vida do piloto, com quem manteve um relacionamento de um ano e meio até sua morte em maio de 1994. Durante esse período, ela enfrentou resistência da família do piloto.

- Essa história é minha, ela me pertence. Estava tudo bem resolvido, mas mexer (no passado) é triste. Achei que fosse ser muito mais fácil, mas tem coisas que mexem comigo e me tiram do prumo - afirmou a apresentadora durante o lançamento do documentário.

Ayrton Senna e Adriane Galisteu (Foto: Reprodução/Twitter)

Galisteu e Ayrton Senna

O relacionamento entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna começou quando ela trabalhava como modelo nas pistas da Fórmula 1. Após uma recusa inicial, ela acabou cedendo aos contatos do piloto. O primeiro encontro pessoal aconteceu em uma festa após uma vitória de Senna.

A aproximação definitiva ocorreu quando o piloto foi até a agência onde Adriane trabalhava. Ela descreve o momento com precisão.

- Estava na agência, a minha agente me chamou: 'Adriane, o Ayrton Senna está na porta e veio te procurar'. Saí correndo, entrei no carro... Ele, sem graça, não tinha o que me falar: 'Não acredite que você veio'. Senna: 'Não te convidei para tomar um suco de laranja? Então, vamos'. Fui treinando o que tinha que falar para ele: que eu tinha namorado, a situação do meu irmão... Foi tudo tão diferente. Não rolou nada, a gente só conversou - contou Galisteu sobre Senna.

Durante essa conversa no apartamento de Senna em São Paulo, Adriane Galisteu perguntou sobre o relacionamento dele com Xuxa.

- Perguntei do namoro dele com a Xuxa, que tinha sido muito exposto na época, de alguma forma. Ele me disse que foi completamente apaixonado por ela, mas que esse relacionamento não tinha dado certo porque ela não quis mais, que era uma questão profissional, e que ele decidiu, então, depois de ter sofrido por um ano, não mexer mais com esse assunto - disse Galisteu sobre Senna e Xuxa.

O primeiro episódio do documentário, intitulado "Conto de fadas", foca no início do relacionamento. Segundo Adriane, o primeiro beijo só aconteceu dias depois, quando Senna a convidou para ir a Angra dos Reis. Para aceitar o convite, Galisteu mentiu para seu então namorado.

Para Adriane Galisteu, diferentes obras sobre a vida de Senna são importantes para preservar o legado do piloto, que marcou profundamente tanto sua vida quanto a de Xuxa e de milhões de fãs pelo mundo.