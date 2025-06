Ex-jogador opina sobre possível saída de Gerson do Flamengo: ‘Não iria’

Gerson está perto de trocar o Flamengo pelo Zenit, da Rússia. O clube de São Petersburgo irá arcar com a multa rescisória de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) para tirar o meio-campista do Rubro-Negro, que exige receber o valor à vista. Ao analisar o caso, o ex-jogador Felipe Melo afirmou que não aceitaria a proposta do clube russo.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o atual comentarista opinou que uma saída de Gerson para o Zenit pode afastá-lo da Seleção Brasileira. Felipe Melo comparou o desejo profissional com o retorno financeiro.

- A decisão está na mão dele. Nesse caso do Gerson, sendo capitão de um dos maiores clubes que tem no nosso continente, que é o Flamengo, ídolo da torcida, querido por todos, titular da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo, ganha um ótimo salário, em nível mundial, eu (Felipe Melo) não iria - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- É trocar um sonho. Por algo que não vai mudar a vida dele. O que ele ganha de fato já muda a vida dele. Financeiramente falando ele é bem sucedido. Acabou de renovar o contrato com o Flamengo. Jamais faria isso, mas é uma decisão do atleta - concluiu.

Gerson em ação pela Seleção Brasileira contra o Equador pela Data Fifa (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Gerson na Seleção Brasileira

Atualmente, o camisa 8 do Flamengo é presença constante nas convocações da equipe nacional. Sobre o comando do técnico Carlo Ancelotti, ele foi titular no empate sem gols com o Equador, da última quinta-feira (5), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em entrevista ao Sportv, Rodrigo Caetano, Coordenador das seleções masculinas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comentou sobre o cenário de jogadores presentes no futebol russo. Vale destacar, que Luis Henrique, ex-Botafogo, deixou de aparecer em convocações após a transferência para o Zenit, clube rusos que é o possível novo destino de Gerson.

— Por exemplo, o Luiz Henrique permaneceu na nossa lista, por óbvio, ele foi muito bem conosco. É uma disputa da posição e do momento. O que muitas vezes atrapalha é justamente porque o atleta joga menos em determinados períodos. Se você for ver, dentre a saída depois da Libertadores e Mundial até a primeira partida, quando nós convocamos em março, o Luiz Henrique tinha jogado três, quatro jogos, dentre os quais dois amistosos. Aquele período de inatividade traz prejuízo em determinada Data Fifa. E ao você chamar outro atleta que, porventura, venha ocupar o espaço, é uma disputa agora. O fato de não jogar em torneios internacionais, não quer dizer que a gente não observe. É a mesma comparação que eu já ouvi: "Não, mas não dão a real importância para a Liga Árabe". Claro que damos, o Bento está aqui, por exemplo — declarou Rodrigo Caetano.

— Para cada uma das posições, especificamente, tem uma determinada exigência. Tem uma exigência no meio de campo, uma exigência física, de intensidade, às vezes diferente de outra posição. E aí você vai para uma liga que, naquela posição específica, você não é aprovado. Mas tem jogadores que sempre estiveram (no radar) mesmo em ligas que não são as principais. Agora, depende, você olha quantos jogos, em um período de três, quatro meses, de uma convocação para outra, contra aqueles que estão jogando o Champions, aqueles que estão jogando Liga Europa. É a competição natural — completou o coordenador da Seleção Brasileira.