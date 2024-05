Ex-jogador do Vasco revela ser alcoólatra: ‘Sou um viciado em recuperação’

Guarín atuou pelo Vasco entre 2019 e 2020 (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 21:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador com passagem pelo Vasco, Fredy Guarín deu um depoimento forte à revista "Semana", da Colômbia. O ex-meia de 37 anos falou sobre os problemas com o álcool e também citou atitudes tomadas após o fim da carreira, em 2021, como a prisão após agressão a parentes.

- Quando me aposentei do futebol, fiquei com aquela sensação de: 'o que eu faço agora?'. Durante 20 anos, quis me dedicar ao futebol porque é o que sei fazer. Não me preparei para outras coisas. Fiquei desamparado e tomei decisões que não foram boas. A verdade é que me desviei. Minha decisão foi abusar do álcool. Cometi muitos erros, decisões precipitadas e machuquei muita gente - começou Guarín.

- Quando saí do Millonarios, em 2021, cheguei em um ponto profundo do meu vício. Tinha perdido a minha dignidade, o meu círculo social próximo, a confiança dos entes queridos e a coisa mais importante e valiosa que tenho, que são os meus três filhos. Sou 100% alcoólatra. Admito isso. Mas sou um viciado em recuperação, e o aprendizado é um grande motivador. Já bati nas portas do inferno e vi que não é a melhor coisa - completou.

Antes do Vasco, Guarín defendeu outros grandes clubes do futebol mundial, como Boca Juniors, Porto e Inter de Milão. Pela seleção colombiana, o jogador soma 58 partidas. Pelo Cruzmaltino, foram 15 jogos e três gols marcados. No Millonarios, o meia atuou em apenas sete duelos.