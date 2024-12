Ex-jogador detona nova diretoria do Flamengo após desabafo de David Luiz: ‘Amadorismo’

Pouco antes da bola rolar no "Jogo das Estrelas", David Luiz deu uma forte declaração sobre a saída do Flamengo. O zagueiro afirmou que ficou sabendo da não renovação do contrato através das redes sociais do clube. Na transmissão do "sportv", ex-jogador Richarlyson criticou a nova diretoria do Rubro-Negro pela situação.

- Para mim, isso é amadorismo, é falta de sensibilidade com o ser humano. Ficar sabendo do desligamento de um clube do tamanho do Flamengo pelas redes sociais, para mim é falta de educação, falta de respeito com o profissional David Luiz, e acima de tudo com o ser humano. É triste, ele está muito decepcionado - comentou.

- É um grande jogador, que teve dificuldades com a camisa do Flamengo, mas que também deu sua contribuição. O futebol brasileiro pede tanto profissionalismo e a gente ver amadorismo dessa forma é triste. David, você é um grande jogador, merece tudo que conquistou, por isso que você é diferenciado - completou o ex-jogador.

Há cerca de uma semana, dias após a posse de BAP como presidente do Flamengo, o clube anunciou a saída de David Luiz através das redes sociais. O zagueiro, por sua vez, afirmou que não foi comunicado sobre a situação antes da publicação. Pelo clube, o zagueiro conquistou Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Carioca.

David Luiz, sobre a saída do Flamengo

"Talvez a única vírgula de chateação que eu tenha durante toda essa minha caminhada vitoriosa de títulos, ganhando, perdendo, vivendo intensamente aquilo que é o Flamengo, tenha sido a maneira como eu fui comunicado. Foi pelas redes sociais também. Talvez, se eu não tivesse redes sociais, eu nem saberia que meu contrato não tinha sido renovado. Não houve uma conversa. Infelizmente, ninguém da nova diretoria me ligou, ninguém teve esse papo de homem para homem, uma conversa muito franca"