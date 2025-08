Atitude de Reinier, ex-Flamengo, na chegada ao Atlético, viraliza: ‘Impossível’

O meia-atacante Reinier, criado no Flamengo, chegou em Minas Gerais na manhã desta quarta-feira (6) para assinar com o Atlético-MG. Uma atitude do jogador ao ser recebido pela torcida viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

Por volta das 6h da manhã, muitos torcedores do Atlético-MG se mobilizaram para ir ao aeroporto receber Reinier, criado na base do Flamengo, que deve ser anunciado como novo reforço do Galo. Ele estava no Real Madrid, da Espanha, onde não conseguiu jogar.

➡️Sormani crava eliminados em Atlético x Flamengo e Palmeiras x Corinthians

O jogador chegou ao Brasil justamente no dia em que Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vale destacar que ele não vai entrar em campo pelo clube mineiro na decisão.

continua após a publicidade

Quando chegou no aeroporto, Reinier se viu cercado de torcedores organizados. O meia criado pelo Flamengo não se intimidou com a empolgação da galera, pulou e cantou com a torcida. A atitude viralizou nas redes sociais. Veja o momento e a reação da web.

➡️Flamengo: irmão de De la Cruz diz que atleta deve sair por relação com técnico

Reinier, ex-Flamengo, na chegada ao Atlético-MG (Foto: Reprodução)

Veja a atitude de Reinier, ex-Flamengo, na chegada ao Atlético-MG, e a reação da web

A carreira de Reinier

Reinier deixou o Brasil como uma das maiores promessas recentes reveladas pelo Flamengo. O meia protagonizou a histórica temporada de 2019 vestindo o Manto Sagrado, quando, sob o comando do técnico Jorge Jesus, o clube conquistou o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Libertadores, encantando o cenário do futebol nacional e sul-americano.

continua após a publicidade

Em janeiro de 2020, Reinier foi negociado com o Real Madrid por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões à época). Apesar da alta expectativa, o Garoto do Ninho não chegou a atuar em partidas oficiais pela equipe principal do time espanhol.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Desde então, foi emprestado a quatro clubes diferentes ao longo dos últimos cinco anos: Borussia Dortmund (Alemanha), Girona (Espanha), Frosinone (Itália) e Granada (Espanha). Em nenhuma dessas passagens conseguiu se firmar como titular. No período, disputou 105 partidas, marcou sete gols e registrou oito assistências.