Ex-Flamengo relembra briga que teve com Romário, que disse: ‘Quem manda sou eu!’

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 19:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia Rodrigo Fabri, ex-jogador do Flamengo, contou no programa "Resenha ESPN" desta sexta-feira (15), uma intriga que teve com o atacante Romário, durante sua passagem no clube.

O episódio aconteceu em um avião, após um amistoso entre o Rubro-Negro e o Internacional, em que os dois já haviam se desentendido durante a partida. No voo, Romário chamou Rodrigo, e fez exigências ao então jovem jogador.

- Faltava casco, eu era muito jovem. Eu nunca imaginei passar por isso. Ele me chamou lá no fundo, no meio dos comissários, bateu na mesinha e falou assim: "Oh, moleque, o negócio é o seguinte, vamos deixar bem claro um negócio aqui. Quem manda aqui no Flamengo sou eu. Os meninos vieram aqui pedir para você entrar, você vai voltar, mas vai ter que ser assim" - revelou Rodrigo.]

Rodrigo não gostou das palavras do baixinho e decidiu retrucar. Segundo ele, Romário só não o agrediu, pois outros companheiros segurou o atacante.

- Eu comecei a ficar nervoso. Falei: "Não tem que ser assim não. Não vai ser assim desse jeito não. Se eu voltar vai ser do meu jeito. Você nem tamanho de gente não tem" - contou o ex-meia.

- Rapaz… O baixinho veio para cima de mim. Se não fosse o Clemer e o Fabiano segurar, acho que o Cleisson estava no meio também, o chicote ia estralar lá dentro do avião. É isso que eu falo, ele é muito direto. E faltou o que na época eu com 21 anos? Malandragem. Faltou experiência. Talvez o meu encontro, meu momento com o Romário tenha sido em uma fase que faltou um pouco de maturidade profissional para mim - completou.

No Flamengo, Rodrigo não conseguiu repetir os desempenhos que teve na Portuguesa e se despediu do Rubro-Negro com 35 jogos e cinco gols.

