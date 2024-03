Torcedor montou museu pessoal do Vasco em casa (Foto: Acervo Pessoal)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 14:44 • São Paulo (SP)

Batista Freitas, um torcedor do Vasco de 70 anos, montou um 'museu' do clube carioca em casa. Morador de Santa Catarina, o espaço serve para guardar a coleção de objetos do time.

A ideia estava no papel desde 2022, mas foi concluída no ano passado. Para o projeto, segundo informações do portal 'Globo Esporte', foi contratado uma arquiteta para cuidar da estrutura, que é toda personalizada com símbolos do Vasco. Inclusive, um sistema de QR Code está sendo criado para catalogar os itens.

A coleção conta com diversos objetos, desde camisas até bolas de futebol e imagens coladas na parede. Tudo começou quando, ao ajudar nas reformas do CT Moacyr Barbosa, Batista recebeu quatro moedas comemorativas.

Veja algumas fotos do acervo do torcedor:

(Foto: Acervo Pessoal)

(Foto: Acervo Pessoal)

(Foto: Acervo Pessoal)