Ex-gestor da ESPN fecha com plataforma de streaming de esportes

Ex-gestor da ESPN entra para equipe de plataforma de streaming esportiva (Divulgação / ESPN)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 15:31 • Rio de Janeiro (RJ)

A Zapping, plataforma líder de streaming de TV na América Latina, acaba de

anunciar a chegada de Chico Vargas como Head da Zapping Sports, o canal

próprio da operadora para transmissão de eventos esportivos. Com trajetória sólida

e abrangente no mercado de esportes e quase duas décadas dedicadas à

comunicação esportiva, o profissional será responsável por buscar novas parcerias

comerciais e adquirir direitos de transmissão dos mais variados esportes.

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Gestão do Entretenimento e Marketing

Esportivo pela PUC-Rio, Vargas destaca seu entusiasmo pelo desafio de começar

um projeto do zero.

“Estou motivado para fazer um grande trabalho na Zapping Sports, queremos levar uma experiência única de esportes ao telespectador aproveitando as inovações da marca como o menor delay do mercado de streaming, qualidade de imagem full HD e o uso da IA que captura os momentos mais

marcantes das partidas - destaca.

- O objetivo é mudar o paradigma do mercado, oferecendo uma nova era de excelência nas transmissões esportivas via streaming - completa.

Segundo o Country Manager da Zapping no Brasil, Renato Svirsky, contar com a

expertise de Chico será um passo estratégico para impulsionar o progresso

contínuo do projeto.

- A Zapping Sports está em busca de profissionais experientes e

altamente qualificados no mercado esportivo brasileiro. Não só o Chico, mas

também outros nomes que estamos trazendo, ocuparão posições-chave em nossas

campanhas e iniciativas subsequentes, contribuindo com seu amplo conhecimento - avalia.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Chico Vargas, Head da Zapping Sports (Divulgação)

Histórico de atuação e desafios do novo profissional

Com a carreira iniciada como repórter em 1999, Vargas ao longo de sua trajetória foi

galgando espaço na mídia esportiva de Florianópolis (SC) como editor de texto e

depois repórter da Band entre os anos de 2000 a 2005. Em 2005, chegou à RBS TV

como repórter. Após isso, passou a atuar como coordenador geral da TVCOM e, em

seguida, foi alçado à coordenação de esportes da Rádio CBN Diário.

➡️ Globo fatura quase R$ 450 milhões, mas deve ter prejuízo com Jogos Paris 2024

No ano de 2018, mudou-se para o Rio de Janeiro para assumir a gerência de

redação nos canais Fox Sports. Com a fusão ESPN/Fox Sports em 2021, Chico

assumiu a gestão de elenco nos canais Disney/ESPN, consolidando ainda mais sua

experiência e habilidades. Em junho de 2023, trouxe seu conhecimento para a

agência Insperiência, gerenciando a carreira de jornalistas e influenciadores até

março de 2024, quando aceitou o desafio de liderar a Zapping Sports.