Ex-Flamengo reata com empresária após fim de namoro com Anitta

O amor está no ar para Vinícius Souza. Dois meses após fim de namoro com Anitta, o jogador reatou relacionamento com a ex, a empresária Isabelle Michel. A novidade foi divulgada na noite de domingo (6) por meio do Instagram, com fotos ao lado de Maria Eduarda, a filha de 1 ano do casal.

O post foi realizado em colaboração com os perfis do casal. Na legenda, Vinícius ganha declaração de Isabelle com citação da Bíblia:

— Depois de um tempo separados, Deus nos trouxe de volta, não apenas como uma família unida, mas fortalecidos n’Ele. Aprendemos que sozinhos somos frágeis, mas quando caminhamos juntos e colocamos Deus no centro, encontramos a verdadeira força — afirmou a empresária.

— Assim como diz em Eclesiastes 4:12: “Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade.” Hoje, nossa família não é apenas um laço de sangue, mas um alicerce firmado na fé. Seguimos juntos, fortalecidos pelo amor e pela graça d’Aquele que nos uniu novamente. Que nossa história seja testemunho de que, quando Deus é a terceira dobra, nada pode nos separar. Deus abençoe nossa família — finalizou. Veja o post completo abaixo.

Início no Flamengo e relacionamento com Anitta

Carioca de Padre Miguel, Vinícius Souza iniciou sua carreira no Flamengo em 2014, pela equipe sub-15. Em 2019, ele fez sua estreia no time profissional, jogando nos minutos finais de um empate 1 a 1 no estadual. Como peça no banco de reservas, o jogador se destacou no Brasileirão em 2019, ano em que foi campeão da Libertadores, no comando de Jorge Jesus.

Em 2020, Vinícius teve seu passe vendido por 2,5 milhões de euros (R$ 15,2 milhões) para o Lommel, das Bélgica, marcando sua primeira passagem pelo futebol europeu. Em agosto de 2023, Vinícius assinou um contrato de quatro anos com o Sheffield United, da Inglaterra.

Fora de campo, Vinícius teve breve relacionamento com a cantora Anitta, um dos maiores nomes da música brasileira no exterior. O namoro teve fim em janeiro de 2025, após quatro meses de duração.

