Bruno Formiga, comentarista da GE TV, apontou o fator que influenciou diretamente no gol do Palmeiras, que empatou o jogo em 1 x 1 na casa Flamengo. O Palmeiras estava em superioridade numérica no momento do gol e deixou tudo igual no Maracanã.

Após levar uma pancada no tornozelo direito, Léo Ortiz recebeu atendimento médico, mas não resistiu as dores e precisou ser substituído. Contudo, a entrada de Danilo demorou alguns minutos e deixou o rubro-negro com um a menos em campo.

- O Flamengo tava começando a tomar conta do jogo, mas aí a lesão do Léo Ortiz e a demora na entrada do Danilo, abriu a brecha que o Palmeiras precisava. E aí o Vitor Roque, com a qualidade que ele tem demonstrado na temporada... - analisou o comentarista.

Léo Ortiz recebe antedimento médico no gramado do Maracanã (Foto: Reprodução)

Flamengo encerra primeiro tempo vencendo:

Minutos depois, de pênalti, Jorginho colocou o Flamengo a frente novamente no placar. Antes de iniciarem-se os acréscimos do primeiro tempo, Pedro abafou a saída de bola do Palmeiras e marcou o terceiro do Fla.

Como foi o gol de empate do Palmeiras?

Khellven cruzou para Vitor Roque, que cabeceou na segunda trave, nas costas de Emerson Royal, no canto esquerdo de Agustín Rossi, para deixar tudo igual no Maracanã. ▶️Acompanhe aqui o tempo real.

continua após a publicidade

Palmeiras: Abel promove mudanças na zaga e estreia de Carlos Miguel

Abel Ferreira promoveu diversas mudanças na escalação do Palmeiras em relação ao time que goleou na última rodada do Brasileirão, para a partida contra o Flamengo.

Poupado diante do Bragantino após defender a seleção do Paraguai na última Data Fifa, Gustavo Gómez retorna à equipe titular e forma dupla de zaga ao lado de Bruno Fuchs. Recuperado de um trauma no pé, Khellven ganha a vaga de Giay e começa na lateral direita.

Principal arma ofensiva do Palmeiras no segundo semestre, Endrick volta a formar dupla de ataque com Flaco López, que foi titular pela Argentina ao lado de Messi na vitória sobre Porto Rico.

Escalação titular:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Kauan, Giay, Jefté, Bruno Rodrigues, Micael, Facundo Torres, Sosa, Raphael Veiga, Murilo, Emi Martínez e Allan.