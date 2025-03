Ex-Flamengo e Palmeiras anuncia gravidez com ex de Hugo Souza e Arrascaeta

Lázaro, cria do Flamengo e ex-jogador do Palmeiras, anunciou, junto com Bianca Wejnger, no Instagram, a gravidez sua filha. Os dois apareceram pela primeira vez juntos nas redes sociais em dezembro de 2024, quando o atleta ainda estava no Alviverde.

A primeira publicação foi um post em conjunto do casal, anunciando a gravidez coma foto de um exame de imagem. Na legenda, os dois diziam em inglês:

"I met my biggest blessing. Prayed for you, look what God has done."

Tradução: Eu conheci minha maior benção. Orei por você, olha o que Deus fez.

Além disso, o casal também utilizou as rede sociais para revelar o sexo da criança que está por vir. Através de um vídeo, que uma caixa misteriosa é aberta solta balões rosas, Lázaro e Bianca descobriram que terão uma menina, Chloe.

Lázaro engatou romance com a modelo Bianca Wejnger, que já teria vivido um affair com o meia Arrascaeta, do Flamengo e o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. Os dois compartilharam momentos juntos nas redes sociais em um dos parques de diversões de Orlando, nos Estados Unidos, no fim de 2024.

Bianca teve um relacionamento rápido com a DJ Bárbara Labres no início do ano passado. As duas namoraram por cerca de um mês, mas apagaram fotos juntas, além de não se seguirem mais nas redes sociais.

Carreira de Lázaro

Revelado pelo Flamengo, Lázaro se destacou no Rubro-Negro em 2022 e foi negociado com o Almería-ESP. No início do ano, o jogador chegou por empréstimo ao Palmeiras, onde atuou em 35 jogos, com três gols anotados. Em 2019, o atacante marcou o gol do título da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17. O atacante se despediu do Brasil no fim de 2024, rumando de volta à Espanha.

No acordo entre as partes havia uma cláusula para permanência do atacante até a disputa do Mundial Clubes, entre junho e julho, por 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,5 milhões). A direção alviverde, no entanto, optou por não permanecer com o jogador.

- Obrigado, Palmeiras! Agradecer aos companheiros e staff pelos meses que vivemos juntos e desejo muito sucesso a todos, grande abraço - escreveu Lázaro em sua despedida.