Em resposta a um post questionando a possibilidade de Memphis Depay se tornar o maior jogador estrangeiro da história do futebol brasileiro, Felipe Neto, influenciador digital identificado com o Botafogo, ironizou a postagem e disparou que para o holandês assumir esse posto, ainda falta ganhar três Brasileirões, três Libertadores e quatro Copas do Brasil.

Memphis pode conquistar seu primeiro título com o Corinthians nos próximos dias. O time de Ramón Díaz disputará a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

A versatilidade de Memphis Depay

Memphis mostra que consegue ser incisivo mesmo atuando em diferentes funções. Neste ano, o jogador disputou 11 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências contando Campeonato Paulista e os duelos contra o Universidad Central pela Pré-Libertadores.

Ramón Díaz conta com a boa atuação do holandês para testar variações táticas na equipe. Na última entrevista coletiva, o treinador deixou claro que pretende utilizar a formação com três atacantes em outras oportunidades.

— Temos características para jogar desta maneira. Taticamente, os jogadores estiveram bem, gostei, como o sacrifício de Memphis, Romero e Yuri. Sabíamos que poderíamos jogar desta maneira, e gostei muito — elogiou Ramón Díaz.