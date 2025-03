Gabigol só segue uma conta no Instagram; saiba qual

O que é preciso para ganhar um follow do Gabigol no Instagram? O atacante do Cruzeiro tem 12 milhões de seguidores no Instagram, mas segue somente um perfil. O seu próprio. Gabriel Barbosa segue somente a página oficial do Gabigol Studios. A página acumula 620 mil seguidores e diversos contúdos sobre o jogador.

A vida de Gabigol fora de campo

👩‍❤️‍👨Relacionamento com Rafaella Santos, irmã de Neymar

Entre idas e vindas, Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, reataram o relacionamento no início do ano, quando o atacante foi apresentado pelo Cruzeiro para milhares de torcedores. A influencer estava presente junto da família do jogador.

Poucas horas após as declarações, Gabigol postou uma foto com a irmã de Neymar. Os dois já tiveram um relacionamento com muitas indas e vindas, mas estavam separados desde 2023. A confirmação só veio em fevereiro de 2025, quando o jogador publicou mais fotos com Rafaella nas redes sociais, reafirmando o namoro com a influencer.

