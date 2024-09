Ex-companheiro de Neymar no Santos é anunciado em reality show

Zé Love atuou ao lado de Neymar no Santos (Foto: Reprodução/Instagram: @zelove9)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 01:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Zé Love será um dos participantes do reality show "A Fazenda 16". O ex-jogador foi companheiro do astro brasileiro, Neymar, nos tempos áureos daquela geração do Santos, que conquistou diversos títulos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Zé Love chamou o público para o incentivar no reality show. Além disso, o ex-jogador disse que espera chegar na final.

"Galera, vocês não vão acreditar. Estou dentro de A Fazenda 16. Isso mesmo. E agora, o jogo é outro. Conto com cada um de vocês nesta disputa para chegar até a final. Tamo junto!"

Durante toda a carreira, Zé Love conquistou poucos títulos. No entanto, dois deles foram expressivos: a Libertadores (2011) e a Copa do Brasil (2010). Além disso, o ex-jogador também levantou a taça da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Zé Love fez 81 jogos com a camisa do Santos. O ex-jogador também marcou 26 gols e deu três assistências com a camisa do Peixe.