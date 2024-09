Renato Maurício Prado detona Tite por trocar Arrascaeta por Gabigol: ‘Faz de sacanagem’

Tite e seu filho durante Flamengo x Vasco no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 21:46 • Rio de Janeiro

Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Os gols no Maracanã foram feitos no segundo tempo por Gerson e Philippe Coutinho, que voltou a marcar pelo Cruzmaltino após 14 anos. O empate no final do jogo enfureceu Renato Maurício Prado, que não conteve ao criticar o técnico Tite, na sua tradicional live pós-jogo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- A sensação que passa é que ele coloca o Gabigol no lugar do Arrascaeta de sacanagem. Espero que alguém questione o Tite sobre o Carlinhos estar a frente do Gabriel nas substituições, porque essa é a pergunta que não quer calar - disse RMP, antes de completar:

Tite não tem dado espaço para Gabigol como titular do Flamengo, mesmo após a lesão de Pedro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- O Carlinhos dá pena de ver jogar, ele sequer tem equilíbrio psicológico para jogar no Flamengo. Aquela bola que ele recebe livre dentro da área, de frente para o goleiro, e chuta o chão, dá pena de assistir. Já que ele está no elenco, deve ser a última e desesperadora opção, não pode ser prioridade a frente do Gabigol. Será que o Tite, que se diz um treinador de ponta, não assiste os treinos do Flamengo? Ele não é capaz de enxergar o quão medíocre é o Carlinhos? - concluiu.

➡️Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Agora, o Flamengo volta as atenções para o meio da semana, quando entra em campo pela Libertadores. A equipe de Tite enfrenta o Peñarol, do Uruguai, às 19h de quinta-feira (19), em partida válida pelo primeiro jogo das quartas de final.

Já o Vasco tem uma semana livre para trabalhar, tendo em vista que só entra em campo no próximo domingo (22). O Cruz-Maltino recebe o Palmeiras, às 16h, em São Januário.