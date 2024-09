Escudo do Athletic Clube (MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 22:23 • Rio de Janeiro

Neste domingo (15), pais de jogadres da categoria de base (sub-15) do clube mineiro Athletic Club, denunciaram que um grupo de atletas do sub-17 cometeram agressões físicas, verbais e intimidações contras os companheiros de time.

A questão foi revelada na semana passada, quando a mãe de um dos atletas do Sub-15 tomou conhecimento de que seu filho havia sido vítima de agressões por parte dos colegas. Segundo a acusação, os acontecimentos incluem desde socos e chutes até ferimentos provocados por facas.

Em entrevista concedida ao jornal O TEMPO Sports, a mãe de um dos jovens, que optou por permanecer anônima para garantir a segurança do filho que reside no alojamento do Athletic Club, relatou que as alegadas agressões incluem não apenas violência física, mas também situações de humilhação.

Em nota, o Atlhetic Club informou que dois jogadores responsáveis pelas agressões foram desligados do clube e reafirmou o compromisso com a segurança de seus atletas. Confira abaixo trecho da nota oficial do clube.

- Os responsáveis pela situação foram prontamente identificados e desligados do clube após uma investigação interna rápida e eficaz, que seguiu todos os protocolos estabelecidos. O Athletic Club reafirma seu compromisso com a integridade e o bem-estar de seus atletas, garantindo que tais comportamentos não sejam tolerados em nossas dependência. Gostaríamos de reforçar que foram casos pontuais e isolados. Assim que fomos informados dos fatos, tomamos todas as medidas necessárias para assegurar que a situação fosse tratada com a seriedade e agilidade que ela demandava. - Afirmou o Athletic Club em nota à impressa.