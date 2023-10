Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo na época de Sporting, Fábio Paim revelou momentos difíceis do início da carreira do craque português, que atualmente joga no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Segundo o ex-jogador, durante a sua passagem na base ao lado do astro, eles comiam sobras de lanches do Mc Donald's.