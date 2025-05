Ex-atacante do Vasco não perdoa elenco após derrota: ‘Isso não pode acontecer’

O Vasco da Gama foi goleado pelo Puerto Cabello-VEN por 4 a 1 na Copa Sul-Americana fora de casa, nesta quarta-feira (7). Comentarista do jogo na ESPN, o ex-atacante Luis Fabiano criticou a postura do elenco nos gols sofridos. O ex-jogador classificou o segundo tento sofrido pelo time como "gol de rachão".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Vasco começou o segundo tempo como começou o primeiro, com morosidade, muito devagar. Achei que o gol no fim do primeiro tempo iria mudar o ânimo, voltaria para o segundo tempo diferente, mas voltou igual. Acabou tomando um gol de rachão. Não é possível que duas cabeçadas dentro da área e ninguém dispute com o adversário. Isso não pode acontecer - comentou Luis após o segundo gol.

- A facilidade que ele teve para dominar, ajeitar o corpo perto da área não pode acontecer. O zagueiro tem que correr para frente, mesmo com o adversário com a bola dominada, com a possibilidade de driblar, mas corre para frente. Não pode dar essa facilidade - disse o ex-atacante do Cruzmaltino após o terceiro gol.

continua após a publicidade

Com a derrota, o Vasco se mantém em 2º lugar do Grupo G, com 5 pontos, e viu o Lanús disparar na liderança, com 8 pontos. Já o Puerto Cabello está na 3° posição, com quatro pontos, mesma pontuação do último colocado, o Melgar.

O que vem pela frente para o Vasco?

Agora o Vasco volta a campo para enfrentar o Vitória, às 18h30 de sábado (10), pela 8ª rodada do Brasileirão. Pela Sul-Americana, o Cruz-Maltino reencontra o Lanús, líder do Grupo G, às 21h30 de terça-feira (13), em Buenos Aires, na Argentina.

continua após a publicidade