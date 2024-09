Ex-atacante da Seleção Brasileira perde a paciência e manda recado a Vini Jr e Danilo

Caio Ribeiro criticou Vini Jr e Danilo em derrota da Seleção Brasileira (Foto: KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira perdeu para o Paraguai na última terça-feira (10) em mais um jogo ruim de Vini Jr pela equipe. O atacante do Real Madrid não consegue repetir as boas atuações que tem pelo time merengue com a Amarelinha. Ex-jogador e comentarista da Globo, Caio Ribeiro mandou um recado ao camisa 7 e também citou o lateral-direito Danilo.

- Falta assumir responsabilidade. O Vinicius Junior não pode jogar só com o nome, está na hora de dar um pouquinho a mais, de se movimentar, de não ficar só plantado pela esquerda. E o Danilo não pode terminar o jogo com a função de um time que está se defendendo. As escolhas de Dorival são questionáveis, mas vamos assumir a responsabilidade individual dos atletas, que estão rendendo muito abaixo do que tem potencial para render - disse Caio.

A Seleção Brasileira não fez grande jogo e teve poucas chances claras de gol. Com o resultado, o Brasil estaciona nos 10 pontos nas Eliminatórias da Copa do Mundo, na 5ª colocação. Na última sexta (6), a equipe venceu o Equador por 1 a 0. O time de Dorival Jr volta a campo pela competição no início de outubro, quando enfrenta Chile e Peru.