Ex-árbitro diz que Pulgar, do Flamengo, deveria ter sido expulso contra o Palmeiras

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram neste domingo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 21:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance gerou repercussão no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras, neste domingo (11), no Maracanã. Pulgar acertou o braço no rosto de Richard Ríos e levou cartão amarelo. No entanto, para Carlos Eugênio Simon, o meia chileno deveria ter sido expulso do jogo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Teve esse lance do Pulgar em cima do Richard Ríos. Isso é expulsão, é agressão, ele soltou o braço no rosto do palmeirense. O árbitro não expulsou e o VAR não chamou. Errou a arbitragem - analisou Carlos Eugênio Simon, através das redes sociais.

Wilton Pereira Sampaio marcou falta de Pulgar e deu cartão amarelo ao chileno, em decisão que causou revolta de torcedores do Palmeiras nas redes sociais. O Flamengo abriu o placar com Arrascaeta, e o Alviverde deixou tudo igual no fim do jogo, com Luighi.

Veja o lance: