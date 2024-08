Expulsão? Jornalista analisa lance de Pulgar e Ríos em Flamengo x Palmeiras; veja

Pulgar em ação com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 17:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance ganhou grande repercussão no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras, neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. Meia do Rubro-Negro, Pulgar acertou o braço no rosto de Richard Ríos, do Alviverde. O jornalista André Hernan comentou a jogada no Maracanã.

- Jogada dura. Cada árbitro com seu critério. Por muito menos, em jogos do Brasileirão, já vi VAR chamar e até árbitro expulsar direto. Neste caso, amarelo pro Pulgar - escreveu André Hernan nas redes sociais.

O lance causou revolta em torcedores do Palmeiras, que pediram a expulsão do volante do Flamengo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou falta e deu cartão amarelo para o meia chileno. No primeiro tempo, o juiz também amarelou Aníbal Moreno e Murilo, do Alviverde.