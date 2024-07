Ex-árbitro aponta erro de Edina Alves em lance capital de Flamengo x Fortaleza

Edina Alves apitou o jogo entre Flamengo e Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 12/07/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre Flamengo e Fortaleza, no Maracanã, contou com algumas polêmicas de arbitragem na última quinta-feira (11). Uma delas foi o pênalti marcado sobre o atacante Pedro. De acordo com o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, Edina Alves errou ao assinalar a penalidade.

- Polêmica no Maracanã. Um pênalti dado para o Flamengo que na minha opinião não aconteceu. O Pedro acaba chutando o vento. Não foi pênalti. Errou a arbitragem - analisou Simon, nas redes sociais.

Edina marcou o pênalti em campo e o lance foi checado pelo VAR, que manteve a decisão da árbitra. O outro lance polêmico ocorreu no primeiro gol do Fortaleza, no qual rubro-negros reclamaram de falta em Wesley. Para Paulo César de Oliveira, comentarista da Globo, a arbitragem acertou em não marcar a falta.

- Esse contato que a gente fala é o contato de referência, determinando uma distância. Para mim, é uma ação que não tem impacto. Se mudarmos de posição e botarmos o Wesley na posição do Lucero, com o mesmo contato, definitivamente a gente não marcaria falta. Esse contato é absolutamente normal de jogo. O gol foi bem confirmado - analisou.