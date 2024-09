Messi na Copa América de 2007 com a camisa 18 da Argentina (Foto: Reuters)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 16:11 • Santiago (CHI)

Em entrevista à ESPN chilena, o ex-árbitro chileno Carlos Chandía contou que deixou de expulsar Messi para receber a camisa do craque. A situação ocorreu na Copa América de 2007, quando a Argentina enfrentava o México, pela semifinal do torneio.

Em 2007, Messi, então com 20 anos, vestia a camisa número 18 da seleção argentina. Na partida contra o México, o jogador tocou com a mão na bola na metade do campo, quando já estava amarelado.

Chandía, que fez parte dos quadros de arbitragem da Fifa, da Conmebol e da Federação Chilena de Futebol, apitou a falta, chamou Messi e disse que ele merecia o segundo cartão amarelo. No entanto, afirmou que não iria expulsá-lo se recebesse a camisa do atleta depois da partida. Assim, o jovem craque cumpriu o pedido e levou a camisa 18 para Chandía.

– Messi, do nada, pega uma bola e toca com a mão, mas no meio do campo. Não havia chance de gol para a seleção mexicana ou algo assim. Eu disse a ele: "Esta jogada é para amarelo, mas vai custar seu uniforme". Eu não mostrei o cartão amarelo a ele. Faltavam dois minutos e meio (para o fim do jogo) – explicou Chandía.

– Ele deixou a camisa comigo no vestiário, depois (do jogo). Inclusive, ele até queria me entregar em campo, e eu disse a ele: "Não, não, não. Me entregue no vestiário". E ele chegou com a camisa no vestiário – completou o ex-árbitro, revelando a história 17 anos depois.

