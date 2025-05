Ex-árbitra bate o martelo após gol anulado do Corinthians contra o Inter

Corinthians x Internacional teve polêmica após o árbitro da partida anular o que seria o empate do Timão. O VAR chamou Paulo Cesar Zanovelli para avaliar o lance, apontando uma possível falta de Matheusinho em Wesley. O gol de Yuri Alberto foi anulado.

Nadine Bastos, comentarista de arbitragem na transmissão, avaliou o lance e concordou com anulação do gol. Os jogadores do Internacional pressionaram o juiz assim que o gol foi marcado. A comentarista apontou que o lance tinha que ser avaliado e cravou que Matheusinho toca Wesley antes de tocar a bola.

A comentarista de arbitragem também avaliou o possível pênalti de Yuri Alberto em Wesley ainda no primeiro tempo de jogo.

- A gente pode ver que os dois estão com os braços um prendendo no outro. Tanto Wesley quanto Yuri. Aí depois o Wesley acaba sentindo um contato maior e caindo. Na minha opinião não marcaria também. Eu acho uma disputa de espaço e os dois jogadores estão com os braços. Primeiro o Wesley coloca o braço no Yuri Alberto e depois o Yuri coloca o braço no Wesley. Não marcaria - disse Nadine Bastos.

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming).

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), Carrillo e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Enner Valencia e Wesley.