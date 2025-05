Ex-narrador da Band, Datena pede demissão do SBT e acerta com outro canal

A passagem de José Luiz Datena no SBT chegou ao fim em menos de seis meses após chegada do jornalista à emissora. De acordo com o site "TVPop", o ex-narrador e apresentador da Band deixou a emissora e deve acertar com a RedeTV! nos próximos dias.

Mais conhecido pela apresentação de programas como o "Brasil Urgente", Datena também atuou como narrador e comandou alguns jogos na Band ao lado de Craque Neto. O jornalista de 67 anos também foi locutor da Record na Copa do Mundo de 1998, na França.

Datena deixou a Bandeirantes e fechou com o SBT em novembro do ano passado, para apresentar o programa "Tá na Hora". Como narrador, o jornalista também cobriu eventos esportivos na Band e BandSports, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Eurocopa.

Comunicado do SBT sobre Datena

"O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas"