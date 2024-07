CazéTV dividiu os direitos de transmissão da Eurocopa com a Globo. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 15:13 • Rio de Janeiro

A CazéTV, canal de transmissões esportivas online, foi detentora dos direitos de transmissão de 26 partidas da Eurocopa. Pela CazéTV, os jogos foram transmitidos no YouTube, Prime Vídeo, Twitch e Samsung TV, plataforma que atingiu seu pico de audiência em todos os segmentos, com 5 milhões de dispositivos alcançados.

As transmissões da Eurocopa na CazéTV alcançaram mais de 31 milhões de dispositivos conectados, desde o início da competição, no dia 14 de junho.

📺Pico de audiência

Durante a disputa de pênaltis entre Portugal x França, que acabou com a seleção de Cristiano Ronaldo eliminada, a CazéTV atingiu o segundo maior pico de audiência do mundo em uma live no YouTube, com 6,8 milhões de usuários simultâneos. Perdendo somente para a própria CazéTV em 2022, durante a disputa de pênaltis entre Brasil x Croácia, na Copa do Mundo, no Catar.

Após a Eurocopa, próximo grande evento que será transmitido pela CazéTV serão os Jogos Olímpicos. (Foto: Divulgação)

A grande audiência da competição também foi refletida nas redes sociais da CazéTV. Foram mais de 600 milhões de visualizações nas redes, somente em posts relacionados a Eurocopa.

Em alta desde a transmissão da Copa do Mundo 2022, a CazéTV ampliou a grade de eventos com transmissão ao vivo. Além da UEFA, o canal tem uma parceria com a Fifa e outras entidades esportivas. Veja, a seguir, a lista de direitos adquiridos pela empresa:

- Eurocopa Feminina

- Jogos Olímpicos Paris 2024

- Brasileirão 2024 (jogos do Athletico-PR como mandante)

- Europa League (até 2026/27)

- Conference League (até 2026/27)

- Ligue 1 (até 2026/27)

- NFL (jogos internacionais)

- Copa do Mundo de Futsal 2024

- Liga Nacional de Futsal 2024

- Libertadores Feminina (até 2026)