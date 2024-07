Globo liberou? CazéTV anuncia Milton Cunha para Olimpíada de Paris; entenda

Milton Cunha vai comentar a abertura da Olimpíada de Paris na CazéTV (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 20:07 • Rio de Janeiro (RJ)

A Cazé TV confirmou mais um nome para a cobertura da Olimpíada de Paris. Após a transmissão da final da Eurocopa neste domingo (14), o canal anunciou a chegada do ex-carnavalesco Milton Cunha, que irá comentar a cerimônia de abertura do torneio, no próximo dia 26.

No vídeo do anúncio, o ex-carnavalesco dá dicas de moda para Casimiro Miguel. Outros nomes do canal, como Guilherme Beltrão, também entraram na brincadeira e colocaram "looks" irreverentes. A cerimônia de abertura da Olimpíada vai acontecer às margens do Rio Sena.

Milton é um dos principais nomes da Globo quando o assunto é Carnaval. Contudo, o comentarista tem contrato por temporada com a emissora, de setembro a fevereiro. Fora deste período, o ex-carnavalesco está liberado para realizar participações em outros canais e programas.