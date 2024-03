Sam Kerr é investigada por suposta injúria racial (Foto: Franck Fife/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 11:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos maiores nomes do futebol feminino na atualidade, a atacante Sam Kerr vive uma polêmica extracampo. A australiana, que atua pelo Chelsea, foi acusada pela Justiça inglesa de ter cometido "assédio com agravamento racial" contra um policial de Londres, em janeiro de 2023.



As autoridades inglesas não entraram em detalhes sobre o que Sam Kerr teria feito. De acordo com o jornal The Sun, a atleta supostamente chamou o policial de “desgraçado branco estúpido” durante uma discussão sobre uma tarifa de táxi.

Sam Kerr compareceu na segunda-feira a uma audiência de preparação para o julgamento e se declarou inocente. Segundo a imprensa inglesa, a jogadora deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Wimbledon em fevereiro de 2025.



O presidente da federação australiana de futebol, James Johnson, disse que a Football Australia tomou conhecimento das "alegações muito sérias", mas ainda não pretende afastar Kerr cargo de capitã da seleção até que haja novas informações.



- Não há lugar para racismo em nosso esporte. Ao mesmo tempo, Sam tem seus direitos processuais e nós respeitaremos isso - afirmou.



Em recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, a atacante australiana está afastada dos gramados desde janeiro. Recentemente, ela foi eleita na cerimônia do Fifa The Best para a seleção mundial feminina de 2023.

