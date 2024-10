Estrela de Hollywood, Keanu Reeves, disputa corrida nos Estados Unidos

Carro de Keanu Reeves em corrida (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 16:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Das claquetes aos volantes. Esse é o movimento feito pelo ator Keanu Reeves, que competiu na última etapa da temporada 2024 da Toyota GR Cup - categoria de suporte às 8h de Indianápolis. O melhor resultado do ator foi a 25ª colocação na corrid, que aconteceu neste final de semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 60 anos, Reeves se classificou em 31º para a primeira prova, no sábado (5), quando chegou em 25º. O ator ainda rodou na saída da curva 9 do traçado misto do Indianapolis Motor Speedway. O local recebe a tradicional prova das 500 Milhas de Indianápolis — mas conseguiu voltar a disputa. Na prova do dia seguinte, o piloto do carro 92 saiu de 29° na classificação para 24°.

Esta não é a primeira vez que o ator se aventurou dentro de um carro de corrida. Em 2009, Reeves participou de uma corrida de artistas na etapa de Long Beach, da Fórmula Indy, onde venceu a prova.

O canadense não é o único ator a dividir a atenção entre as telas e as pistas. Patrick Dempsey, conhecido pelo seu papel de neurocirurgião na série "Grey's Anatomy", já correu em diversas provas. Dempsey começou a correr em 2004 começou a correr em categorias de turismo.

Keanu Reeves usando macacão de corrida (Foto: Reprodução)

Além do neurocirurgião das telinhas, o alemão Michael Fassbender é outro ator-piloto conhecido. Conhecido pelo papel do vilão Magneto, do filme "X-Men", começou a se preparar para a disputa do campeonato europeu de Le Mans. Ele chegou a disputar as 24h de Le Mans em 2022 e 2023.