Acabou a espera! James Rodríguez fez sua estreia com a camisa do São Paulo no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O reforço tricolor teve pouco mais de 30 minutos para mostrar suas credenciais e ganhar ritmo de jogo, visto que não atuava desde 9 de abril. E, no geral, o desempenho do atleta foi bem avaliado pela web.