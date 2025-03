O Corinthians foi derrotado no jogo de ida da fase final da pré-Libertadores por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, equipe comandada pelo técnico Segundo Castillo. O equatoriano de 42 anos não chamou atenção apenas pelo resultado expressivo, mas também pelo visual marcante à beira do campo. Nos últimos meses, Castillo tem ganhado notoriedade pelo estilo impecável com o qual comanda seus jogadores.

Na vitória desta quarta-feira (5), em Guayaquil, no Equador, Castillo surgiu vestindo calça social, paletó e colete brancos, além de uma gravata borboleta, compondo um look digno de gala. Mas se engana quem pensa que essa foi uma escolha especial para enfrentar o Timão. O técnico já se tornou conhecido pelos seus trajes ousados e refinados, um verdadeiro figurino de destaque no futebol sul-americano.

O ex-meia tem uma trajetória respeitável no futebol. Ídolo no Equador, defendeu a seleção nacional na Copa do Mundo de 2006 e também disputou as Copas América de 2007 e 2011. Revelado pelo Espoli-EQU, ele passou por Estrela Vermelha (Sérvia), Everton (Inglaterra), Wolverhampton (Inglaterra) e atuou no futebol mexicano antes de vestir a camisa do Barcelona de Guayaquil em 2016, clube pelo qual encerrou a carreira em 2019.

Castillo iniciou sua trajetória como treinador em 2023, assumindo o Barcelona interinamente. No ano seguinte, tornou-se auxiliar técnico e, em setembro de 2024, foi efetivado no comando da equipe. Desde então, além do futebol apresentado em campo, seus looks seguem rendendo comentários e deixando sua marca no cenário esportivo.

