Ramón Díaz minimiza tática e culpa postura pela derrota do Corinthians

O Corinthians perdeu por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil e precisa de uma virada história para se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Corozo, duas vezes, e Rivero marcaram os gols da vitória da equipe equatoriana desta quarta-feira (5).

O Timão entrou com uma estratégia diferente no Monumental de Guayaquil. Pela primeira vez na temporada, Ramón Díaz escalou uma equipe com três zagueiros, formação que desfez no retorno ao segundo tempo quando colocou Carrillo no lugar de João Pedro Tchoca. O treinador colocou a má atuação na conta da postura e disse que o Barcelona foi mais agressivo que o Corinthians.

— A Libertadores é completamente distinta de como jogamos no Brasil, a atitude, agressividade, eles foram muito superiores em todos os sentidos, muitos mais do que o tático, fizeram uma grande partida, souberam como jogar e nos superaram, não há desculpas táticas que possamos acertar ou não — falou o treinador em entrevista coletiva após a partida.

O Corinthians foi acuado pelo adversário em quase todo o jogo, a primeira finalização do Timão aconteceu apenas aos 20 minutos da segunda etapa, quando Memphis chutou para a defesa de Contreras. Ramón Díaz defendeu que a equipe fazia um bom jogo até o primeiro gol do Barcelona, de pênalti, no final do primeiro tempo.

— No primeiro tempo não tiveram situações de gol além do pênalti, a equipe estavam bem, viemos de um desgaste de três dias, a viagem, mas isso não é desculpa, temos que aceitar quando o adversário nos superam — falou o treinador.

Corinthians perdeu pro 3 a 0 no jogo de ida da Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores (Foto: Marcos Pin / AFP)

Missão do Corinthians

As equipes decidem a vaga na próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O Timão precisa vencer por três gols de vantagem para levar o confronto aos pênaltis. Antes disso, o Corinthians enfrenta o Santos no domingo (9), às 18h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista, também em Itaquera.