Corinthians repete erros e se aproxima de vexame na Libertadores

O Corinthians perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 e está perto de ser eliminado ainda na Pré-Libertadores. A equipe terminou o último Campeonato Brasileiro em alta, com nove vitórias consecutivas, mas o começo da temporada é marcada por erros defensivos que podem custar os planos do Timão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Defesa

— Se a torcida quiser e jornalistas quiserem, eu soluciono em 20 segundos. Eu só me defendo. Mas estamos em um clube que, da metade do campo em diante, temos que jogar, temos que atacar. E temos jogadores com características para isso.

Ramón Díaz, depois do duelo contra o Universidad Central, afirmou que poderia resolver os problemas defensivos do Corinthians em menos de 30 segundos, mas 16 partidas da temporada ainda não foram suficientes. O Timão foi vazado 19 vezes e sofre para acertar o setor.

continua após a publicidade

Contra o Barcelona, o treinador apostou em uma linha de três zagueiros com João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Félix Torres, uma formação inédita na temporada. Durante o confronto chegou a mudar a formação, colocando Carrilo no lugar do jovem, que cometeu um pênalti no final do primeiro tempo.

O clube terminou o ano com um 4-3-1-2 sólido, mas neste ano, Ramón Díaz ainda não conseguiu definir uma escalação e o mesmo time que liderou a tabela geral do Paulistão sofre para desempenhar em grandes partidas.

continua após a publicidade

Jogos Eliminatórios

Contra o Flamengo, na Copa do Brasil, o treinador foi criticado pela postura do Timão, que, com um jogador a mais por quase toda a partida, não conseguiu marcar um gol na Neo Química Arena e foi eliminado. Na Sul-Americana, a equipe sofreu um 'apagão' e levou dois gols do Racing, em Avellaneda, o que permitiu a virada dos argentinos, que venceram por 2 a 1 e eliminaram o Corinthians da decisão.

No Equador, o Corinthians mais uma vez teve uma postura retraída que permitiu que o Barcelona liquidasse a fatura e transformasse a vitória mínima em uma vantagem por 3 a 0. Ramón Díaz foi incisivo nos primeiros jogos da temporada pedindo mais agressividade na Libertadores, mas sofreu para vencer Universidad Central e agora depende um milagre para jogar a fase de grupos.

— A Libertadores é completamente distinta de como jogamos no Brasil, a atitude, agressividade, eles foram muito superiores em todos os sentidos, muitos mais do que o tático, fizeram uma grande partida, souberam como jogar e nos superaram, não há desculpas táticas que possamos acertar ou não — falou o treinador em entrevista coletiva após a partida.

Timão ficou longe de vaga na fase de grupos da Libertadores (Photo by MARCOS PIN / AFP)

Virada de chave

Ramón Díaz conquistou créditos com a Fiel ao salvar o time da zona de rebaixamento em uma campanha heróica que terminou com a vaga para a Pré-Libertadores, mas sofre para mostrar o mesmo futebol. A sequência do Corinthians pode vital para o treinador: semifinal contra o Santos, no domingo (9), e a partida de volta da Pré-Libertadores contra o Barcelona, na quarta-feira (12)