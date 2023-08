- Amigo… foram 6 anos intensos de convivência. Nessa casa, com sua família, amigos… que já não sei o que será de nós sem vocês aqui. Obrigada por todos esses momentos de acolhimento e carinho comigo e com a minha família. Você é um ser muito especial e te desejo o melhor nessa nova fase. Estaremos SEMPRE aqui torcendo por você! Um beijo especial no coração! Já não aguento mais me emocionar com sua partida, sentiremos falta de estarmos todos juntos. Sucesso! - disse Carol.