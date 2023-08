Com a inspiração no futebol e temática esportiva, o astro português possui mais quatro unidades pelo mundo. Elas estão localizadas nas cidades de Lisboa, em Portugal, Madri, na Espanha, Nova York, nos Estados Unidos e Marrakech, no Marrocos. Mais dois hotéis da rede vão ser abertos. Um deles fica em Paris, na França e o outro em Manchester, no Reino Unido.