ESPN prepara cobertura especial para rodada decisiva na Libertadores

A ESPN e o Disney+ preparam uma cobertura completa para a quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com jogos decisivos para clubes brasileiros, a programação especial das plataformas Disney traz transmissões das partidas de clubes tradicionais do futebol nacional.

continua após a publicidade

A principal atração da semana será o duelo de vida ou morte do Flamengo. Com exibição exclusiva da ESPN e do Disney+ na quinta-feira (15), às 21h30, o Rubro-Negro recebe a LDU (EQU) no Rio de Janeiro, em um dos confrontos mais aguardados rodada. O jogo terá transmissão in loco com narração de Rogério Vaughan e comentários de Eugênio Leal e Zinho diretamente da cabine do Maracanã.

Além da exibição tradicional in loco de Flamengo x LDU, o Disney+ contará com o Multicam da partida. Através do recurso que é marca registrada da plataforma de streaming, os espectadores terão acesso a uma tela dividida com diversos ângulos da partida ao vivo, incluindo câmeras nos principais jogadores, no banco de reservas, dentro dos gols e uma panorâmica para acompanhar a movimentação das duas equipes. A opção também permite que os assinantes vejam estatísticas do duelo em tempo real, produzidas pelo Data ESPN.

continua após a publicidade

Também precisando somar pontos para seguir vivo na competição, o Botafogo entra em campo contra o Estudiantes (ARG) na quarta-feira (14), às 21h30, com exibição ao vivo da ESPN e Disney+ para todo Brasil. Com risco de eliminação em caso de derrota, o Glorioso contará com o apoio de sua torcida no Nilton Santos para continuar em busca do bicampeonato. A partida terá narração de Hamilton Rodrigues, com comentários de Ubiratan Leal, Zé Elias e Carlos Eugênio Simon.

Na quinta-feira (15), às 19h, é a vez do Internacional enfrenta o Nacional (URU) em Montevidéu. Vivendo altos e baixos na temporada, o Colorado tentará superar suas dificuldades e somar pontos fora de casa para seguir na luta pela classificação. A transmissão exclusiva da ESPN 4 e Disney+ contará com Fernando Nardini na narração e os comentários de Mário Marra, Zé Elias e Leonardo Gaciba.