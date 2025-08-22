Após acerto com André Hernan, ex-Globo, ESPN fecha com mais dois reforços

Depois de acertar a contratação de André Hernan, ex-Globo, a ESPN fechou com mais dois reforços para sua cobertura esportiva: Bruno Andrade e Felipe Silva. Os profissionais chegam para integrar o time da emissora em projetos focados no universo digital, abordando as principais competições do cenário nacional e internacional do futebol.

Com mais de 20 anos de carreira no jornalismo, André Hernan é um dos nomes de destaque da mídia esportiva nacional, atuando na TV e internet. Natural de São Paulo, o profissional de 44 anos tem passagens por Globo, NWB e UOL, e agora é parte da equipe de futebol da ESPN. Ele comentou a chegada à emissora:

- A minha chegada à ESPN não é uma surpresa. É um namoro antigo. Tivemos conversas em outras ocasiões e sempre foram conversas muito boas. Sempre deixei muito claro que gostaria de um dia estar aqui. É uma casa que tem um nome espetacular e tem uma tradição que tem tudo a ver comigo, que é o jornalismo, a notícia. No Digital da ESPN a gente vai fazer isso todos os dias, trazendo muita informação, muito mercado da bola e muitos bastidores do futebol.

Também com passagem pelo UOL, Bruno Andrade é natural de Lorena, São Paulo, e atualmente é correspondente em Portugal. O jornalista é um dos grandes nomes da cobertura de futebol internacional e tem mais de 15 anos de carreira, tendo trabalhado em portais como Lance!, CNN e DAZN.

Felipe Silva finaliza a relação de novos contratados. Especialista em bastidores do mundo da bola, o profissional acumula experiências por iG, UOL e NWB, e atuará ao lado de André Hernan e Bruno Andrade na ESPN na apuração e cobertura jornalística.

André Hernan deixa UOL, mas será repórter de outros dois canais, incluindo a ESPN

André Hernan não faz mais parte do grupo de jornalistas do UOL. O repórter anunciou sua saída na tarde dessa quarta-feira (20) e segue rumo aos canais digitais da ESPN, conforme antecipado pelo Lance!. O profissional não terá exclusividade do canal esportivo da Disney.

- Gostaria de agradecer imensamente o carinho e o respeito que o UOL sempre teve comigo. Hoje deixo a casa para seguir num novo projeto. Foi um prazer poder trabalhar na Coluna Mercado da Bola, no Zona Mista do Hernan e no De Primeira com meus irmãos PVC e Luiza Oliveira - escreveu em seu perfil no "X".

Além do trabalho na ESPN, Hernan seguirá atuando na Amazon Prime Video como repórter nas transmissões dos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Formado na Universidade São Judas, o jornalista de 44 anos, no entanto, deixará o portal "UOL", onde atuava desde setembro de 2022.