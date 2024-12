Copa de Pelada 2024: onde assistir ao vivo e horário das semifinais

A Copa de Pelada, torneio que se tornou tradição no mundo da bola no fim da temporada, está em sua 12ª edição. Em Florianópolis (SC), o torneio conta com transmissão ao vivo do canal do Lance! no YouTube e terá grandes nomes do futebol brasileiro, como Branco, Sorato, Eder Aleixo, Gamarra e Leandro Donizete.

Ex-jogadores e influenciadores se reuniram em um resort para participar da competição. Eles estão acompanhados de seus familiares. Aliás, André Santos, que vestiu a camisa da Seleção Brasileira, chegou a comemorar um gol com os seus filhos.

Confira todos os jogos das semifinais:

➡️ A partir das 9h: Semifinal 1 - Copa de Pelada 2024 (link da transmissão)

➡️ A partir das 10h: Semifinal 2 - Copa de Pelada 2024 (link da transmissão)

➡️ A partir das 11h: Semifinal 3 - Copa de Pelada 2024 (link da transmissão)

➡️ A partir das 12h: Semifinal 4 - Copa de Pelada 2024 (link da transmissão)

Início do torneio

Disputada, atualmente, em Santa Catarina, a competição começou na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. No início, a competição não contava com a participação de ex-jogadores. Esse, aliás, entraram apenas na terceira edição.

Posteriormente, na quinta edição, o torneio passou a ter como sede a cidade de Costão do Santinho. A partir daí contou com uma maior projeção no contexto nacional.

