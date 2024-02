A escola de samba Força Jovem Vasco, ligada à principal torcida organizada do clube, foi a sexta agremiação a desfilar no segundo dia de desfiles da Série Prata, na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio. A agremiação cruzmaltina levou para a avenida o enredo “São Januário: A força de um povo”, mas enfrentou problemas com a falta de fantasias - baianas e a bateria desfilaram sem fantasias - e alegorias inacabadas. O canto forte da comunidade foi o destaque positivo.