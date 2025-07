Escalação: Fluminense está definido para jogo que marca despedida de Arias

O técnico Renato Gaúcho acaba de confirmar a escalação do Fluminense para o jogo desta quinta-feira (17), diante do Cruzeiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã é a primeira desde a participação do tricolor carioca no Mundial de Clubes. E deve ser a última com John Arias como jogador do time.

O colombiano está se transferindo para o Wolverhampton, da Inglaterra. Arias vinha manifestando o desejo de jogar no futebol inglês já há algum tempo, e nessa quarta-feira (16) o Fluminense encaminhou um acordo de negociação. Assim, a menos que aconteça alguma reviravolta, o jogo com o Cruzeiro marcará a despedida do jogador.

O time que encara os mineiros terá a volta da formação com três jogadores no ataque, ao contrário do que vinha acontecendo no Mundial de Clubes. Assim, a escalação do Fluminense conta com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Nonato; Arias, Soteldo e Cano.

Sétimo colocado no Brasileirão, com 20 pontos em 11 jogos, o Fluminense vem de duas vitórias consecutivas na competição. Se vencer o Cruzeiro, o tricolor carioca terminará a rodada na quinta colocação.

Escalação do Cruzeiro também confirmada para duelo com Fluminense

Vice-líder do campeonato, o Cruzeiro assume a liderança se não perder nesta quinta-feira. O time tem os mesmos 27 pontos que o Flamengo, que perdeu por 1 a 0 para o Santos nessa quarta.

O técnico Leonardo Jardim confirmou a escalação para o confronto diante do Fluminense com Cássio; Fágner, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

A arbitragem do jogo é de Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna, trio do Rio Grande do Sul.