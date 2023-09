Um dos principais repórteres esportivos da Globo, Eric Faria pode ficar de fora do segundo jogo da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, no domingo (24), no Morumbi. O motivo seria a presença do jornalista na cobertura da segunda convocação do técnico Fernando Diniz para os próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, que acontece no sábado (23), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.