Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 16:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-BBB Hadballa irá encarar Lucas Viana neste sábado (12), sendo um dos duelos do Fight Music Show 5, no Ginásio do Canindé, em São Paulo, a partir das 18h45. A transmissão integral será pelo Canal Combate. O Sportv3 transmite as duas primeiras lutas da noite, no Youtube do Combate exibem as preliminares e as duas primeiras lutas do card principal.

✅ ONDE ASSISTIR

Lucas Viana x Hadballa - FIGHT MUSIC SHOW

🗓️ Data: 12 de outubro de 2024

⏰ Horário: a partir das 18h

🌐 Local: Ginásio do Canindé, em São Paulo

📺 Onde assistir: Combate e TV Globo

🥊 CARD DO EVENTO

Acelino Popó Freitas x Jorge ‘El Chino’ Miranda

MC Livinho x Fe Alves

Luiz Otávio Mesquita x Nego do Borel

Lucas Viana x Hadballa

Thomaz Costa x Lucas Penteado

Reyphysique e Capial x Pobre Loco e Jr. Dublê

Esquiva Falcão x Morramad Araújo

Iago Freitas x Paulo Roberto