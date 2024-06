Entenda por que Milton Leite não está nas coberturas de Eurocopa e Copa América

Milton Leite vai deixar a Globo após a Olimpíada de Paris (Foto: Reprodução/Sportv)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais narradores do sportv nas últimas décadas, Milton Leite não está na cobertura da Eurocopa e da Copa América. O locutor já anunciou que encerrará sua passagem pela Globo nos próximos meses. O Lance! te explica as escalas do veterano no canal.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Há algumas semanas, a Globo definiu os nomes que estão na cobertura dos torneios internacionais. Gustavo Villani, Paulo Andrade, Everaldo Marques, Jader Rocha, Renata Silveira e Júlio Oliveira são alguns que aparecem na lista de narradores para as competições.

Milton Leite, por sua vez, foi escolhido para ficar nas transmissões dos principais jogos do Brasileirão no sportv e no Premiere. Neste sábado (23), o locutor comanda o jogo entre Vasco e São Paulo. Nas redes sociais, o próprio narrador anunciou que não cobriria a Euro e a Copa América.

➡️Entenda os motivos que levaram à saída de Milton Leite da Globo após quase 20 anos

O narrador de 65 anos também será um dos principais nomes do sportv na Olimpíada de Paris. O torneio marcará a despedida de Milton Leite da Globo após quase 20 anos de emissora. No início do ano, o locutor informou à empresa o desejo de sair, com intenção de se dedicar à família.