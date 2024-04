Entenda os motivos que levaram à saída de Milton Leite da Globo após quase 20 anos

Milton Leite vai deixar a Globo após os Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais nomes do Sportv nas últimas décadas, Milton Leite vai deixar o canal após as Olimpíadas de Paris, neste ano. O locutor comunicou a decisão à chefia da Globo no início de 2024, e o Lance! explica alguns dos motivos que levaram o narrador a pedir para sair da empresa.

Dedicação à família

No anúncio oficial, divulgado pela Globo, Milton Leite afirmou que a decisão se dá para passar mais tempo com a família. O narrador tem 65 anos, sendo quase 35 dedicados ao jornalismo esportivo. O locutor, inclusive, já se mudou da cidade de São Paulo para Jundiaí para ficar perto dos familiares.

Chegada de Paulo Andrade

Um dos motivos que apontava para uma mudança nas vozes do esporte da Globo foi a chegada de Paulo Andrade. O ex-narrador da ESPN foi anunciado como reforço da emissora no mês passado. Inicialmente, o locutor vai atuar no Sportv e no Premiere, e estreia no Campeonato Brasileiro, na próxima semana.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Desgaste recente

Em 2023, Milton Leite já havia se incomodado com a perda de espaço nos jogos da emissora. O Lance! apurou na época que narrador estaria se sentindo "fritado" com o esvaziamento da escala. Outra decisão que chateou o locutor há cerca de um ano foi a demissão do companheiro de transmissão, Maurício Noriega.