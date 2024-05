Endrick vai à programa de entrevista e relembra momentos emocionantes em família

Programa será trasmitido esta semana, às 23h30, no GNT e na TV Globo (Foto: Globo/ Maurício Fidalgo)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 15:43 • São Paulo (SP)

Endrick, considerado um prodígio no futebol, encontra nesta segunda-feira (6), Pedro Bial no ‘Conversa com Bial’, e abre o jogo sobre sua trajetória, família, relacionamento amoroso e perspectiva para a nova fase na carreira.

O programa vai resgatar registros de alguns dos momentos mais marcantes da carreira de Endrick, incluindo a ocorrência racista direcionada ao pai do jogador, que assistia ao jogo do Brasil contra Venezuela da arquibancada.

- Uma coisa que a minha mãe sempre me falou era para eu ficar tranquilo, não deixar as coisas me abalarem. Eu não tenho pele branca, tenho pele negra mesmo, foi Deus que me deu esse tom. Não vou deixar esse tipo de coisa me abalar, mas me fortalecer - comentou o jogador.

A mãe, Cíntia Ramos, o pai, Douglas Ramos, e a namorada, Gabriely Miranda, participam da plateia e acrescentam declarações à entrevista e às histórias do jogador. A família é, inclusive, um assunto frequentemente abordado, já que o futebol foi, a princípio, o meio encontrado para melhorar as condições de vida.

- Senti uma responsabilidade grande no meio de campo, principalmente quando virei profissional - contou Endrick.

Os pais e a namorada de Endrick presentes na entrevista (Foto: Globo/ Maurício Fidalgo)

- Na hora do gol penso muito na minha família, porque sei que ter uma casa boa, ter comida na mesa, escola boa, estava nas minhas mãos - completou.

Endrick é, com apenas 17 anos, atual atacante do Palmeiras, jogando também pela Seleção Brasileira, e alcançou o título de quarto jogador mais jovem a marcar gol pela Seleção, numa partida contra a Inglaterra. Foi recentemente contratado pelo Real Madrid, clube espanhol, e deve assumir posição no novo time ainda este ano.

O atacante de 17 anos atua pelo Palmerias, mas foi contratado recentemente pelo Real Madrid (Foto: Globo/ Maurício Fidalgo)

O ‘Conversa com Bial’ com Endrick vai ao ar nesta segunda-feira (06) no GNT, às 23h30, e na TV Globo, após o ‘Jornal da Globo’.